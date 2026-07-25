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Fabricará SLP el eléctrico deportivo BMW i3

Por Martín Rodríguez

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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      La electromovilidad gestada en el territorio de San Luis Potosí tendrá un nuevo "hermanito": se trata del BMW i3, el primer deportivo eléctrico de la línea premium que será fabricado en México y saldrá de nuestro estado para todo el hemisferio.

      El vehículo contará con su propia batería de alto voltaje con un peso de media tonelada, un sedán con un diseño de materiales resistentes y ultraligeros.

      Hasta ahora, la nueva línea de ensamble no ha construido el primer prototipo, como ya ocurrió con la suv iX3, presentaba el miércoles a los medios de comunicación nacionales y locales.

      A diferencia del vehículo que ya se encuentra en etapa de prototipos, el planeado para su comercialización también el año próximo, y presenta un nivel de autonomía y batería de hasta 900 kilómetros, y portará la batería de alto voltaje de 800 voltios de configuración cilíndrica, la característica de la sexta generación que evita accidentes por causa de las temperaturas. 

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      Se trata de un vehículo de carga de corriente que puede soportar un máximo de 400 kilowatts, sin que exista riesgo tanto para la batería como para el motor. 

      Se trata de un vehículo que según la categoría, que recuerda el Serie 3 de gasolina, de acuerdo con el diseño planeado en la planta San Luis Potosí, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en casi 5 segundos, una capacidad poco usual para un vehículo eléctrico de su categoría. 

      En este caso, el vehículo requiere de dos motores eléctricos, pero al mismo tiempo, sale de su segmento y peso, por contar con una carrocería de fibra de carbono que baja el consumo de corriente eléctrica.

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