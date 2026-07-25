Falla geológica afecta viviendas en Vizcaya
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Habitantes del Fraccionamiento Vizcaya, en Soledad de Graciano Sánchez, alertaron por el crecimiento de una falla geológica ubicada entre las calles Murgia y Markina, donde con el paso del tiempo se han generado desniveles en la superficie, así como grietas y fisuras que ya afectan algunas viviendas de la zona.
Los vecinos señalaron que el movimiento del terreno ha modificado las condiciones de las calles y de los inmuebles ubicados a un costado de la avenida San Lorenzo, donde algunas fachadas presentan daños visibles y estructuras con posibles afectaciones derivadas del desplazamiento del suelo.
En un recorrido por el sector se pueden observar viviendas con grietas en muros y paredes, además de casas que muestran una aparente inclinación, situación que habitantes consideran preocupante ante la posibilidad de que continúe el avance de la falla y represente un riesgo para quienes permanecen en el lugar.
Los colonos explicaron que esta problemática no es reciente y que durante varios años han observado cómo la afectación se ha incrementado; sin embargo, señalaron que la preocupación ha aumentado debido a que en la zona habitan familias con niñas, niños y adultos mayores que podrían estar expuestos ante un eventual colapso de alguna estructura.
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