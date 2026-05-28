Falla geológica e inundaciones sufren los vecinos de la calle Markina
Residentes colocaron tierra por la subida del agua en las arterias
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La calle Markina, en el fraccionamiento Vizcaya, es una de las zonas más afectadas durante la temporada de lluvias en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, no solo porque en uno de sus tramos se registran severos encharcamientos, sino también porque el sector presenta afectaciones derivadas de una falla geológica.
Ante esta situación, vecinos de la zona han tenido que colocar tierra para tratar de mitigar los efectos de las precipitaciones y reducir los charcos que se forman en el sitio. Además habitantes de los alrededores señalaron que durante esta temporada se ven obligados a dejar sus vehículos en otras calles para evitar que queden atascados.
Asimismo, sobre la calle Murguía los residentes levantaron una especie de barda improvisada ante el temor de que el nivel del agua alcance las viviendas ubicadas en esa área. En dicha calle existen al menos tres casas con graves fisuras y cuarteaduras; una de ellas permanece deshabitada y desde hace varios años se encuentra en venta debido a las condiciones estructurales que presenta.
Frente a ese inmueble también se observa otra vivienda con daños visibles en su estructura. Aunque vecinos aseguran que continúa habitada, reconocen que es durante la temporada de lluvias cuando aumenta la preocupación, ya que temen que el reblandecimiento de la tierra pueda provocar el colapso de alguna de estas viviendas.
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