Rechazan falta de permiso para recorridos por cementerio del Saucito

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El grupo "Susurros del Saucito" rechazó las declaraciones de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, que sostuvo que no existen permisos para la realización de sus recorridos en el Panteón del Saucito.

Mediante un comunicado, la agrupación aseguró que desde abril inició el trámite correspondiente para obtener la autorización anual de sus actividades y acusó a diversas dependencias municipales de obstaculizar el proceso administrativo.

De acuerdo con la organización, la primera solicitud para la anualidad 2026 fue presentada el 23 de abril ante las direcciones de Cultura y Turismo Municipal. Posteriormente, señalaron que también acudieron a la Dirección de Servicios Municipales, donde, afirman, se negaron a recibir la documentación y los remitieron nuevamente a Turismo.

A partir de ese momento, sostienen que fueron enviados de una dependencia a otra sin que ninguna resolviera de fondo su petición.

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El grupo afirmó que esa situación derivó en la cancelación de su primer recorrido programado para el 15 de mayo, luego de que Turismo les notificara que un tercero había ingresado documentación y obtuvo autorización para la misma fecha.

Además, denunciaron que mientras su evento era cancelado, los asistentes observaron que sí se realizó una actividad organizada por otro grupo, lo que, aseguran, generó confusión entre el público.

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"Susurros del Saucito" también sostuvo que finalmente obtuvo una autorización firmada por el director de Servicios Municipales, Cristian Azuara, para realizar actividades los días 22 y 23 de mayo, documento en el que, según citaron, se hace referencia a la "anualidad" solicitada desde un inicio.

Asimismo, acusaron que durante esos eventos personal municipal tomó fotografías pese a que solicitaron detener esa práctica al considerar que vulneraba los derechos de autor de su proyecto cultural.

En el comunicado, la agrupación negó haber intentado evadir el pago de derechos municipales y afirmó que hasta el 18 de julio de 2026 no ha recibido ningún oficio o resolución fundada que le prohíba desarrollar sus recorridos, por lo que calificó como falsa la versión de que carecen de permisos.

También acusó al Ayuntamiento de ocultar documentación relacionada con el caso y de afectar la continuidad de su proyecto mediante acciones administrativas.

Finalmente, Susurros del Saucito informó que estas diferencias forman parte del juicio de amparo 770/2026-III, en el que, según su versión, las direcciones de Turismo y de Servicios Municipales omitieron entregar a la autoridad judicial documentos que acreditarían la operación previa del proyecto.

La agrupación responsabilizó a la administración municipal de las pérdidas económicas y del daño a su imagen derivados de esta controversia y señaló que esperará la resolución de la justicia federal.