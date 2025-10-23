Fallido, manejo de crisis en Derecho

Funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que respondieron en primera instancia en el caso de violación a una alumna que detonó una ola de inconformidad en la comunidad universitaria trataron inicialmente a la víctima como responsable de anomalías, incurrieron en irregularidades en el manejo de las declaraciones de los responsables y pretendieron que firmara un acta sin dejarla leer antes.

Lo anterior se expresa en la denuncia presentada por la víctima, una estudiante de la Facultad de Derecho de la UASLP ante la Fiscalía General del Estado (FGE), documento al que tuvo acceso este medio.

El documento en el que se acusa a otro estudiante de Derecho de violación, relata cómo desde las 8:00 horas del viernes 17 de octubre, la víctima estuvo en la facultad, en donde permaneció hasta la tarde, cuando departió con otros dos alumnos y una persona externa en un espacio que fue identificado como oficina de la Organización Plural Universitaria.

Durante la convivencia, uno de los asistentes le ofreció una bebida que —de acuerdo con su testimonio— tenía un sabor inusual. Minutos después, comenzó a sentirse mareada, con pérdida de equilibrio y confusión, momento en que los jóvenes habrían aprovechado para cometer el delito.

La relatoría señala que mientras se cometía la violación, el coordinador de la carrera tocó a la puerta de la oficina, interrumpiendo el acto.

El coordinador y “otras personas de la Facultad” entraron al espacio. El coordinador preguntó si estaban teniendo relaciones sexuales, lo que fue negado por el agresor, alegando que era “una confusión”.

El testimonio señala que entró una enfermera que estaba de turno en la Facultad, que la examinó y determinó que estaba mareada, desorientada y sin poder hablar bien.

Posteriormente, señala el relato, en la Dirección de la Facultad, el coordinador de la carrera “y otro señor que tiene un rango más alto” les tomó las declaraciones a los tres, se entiende que al mismo tiempo. Además, citó que incluso estaban otras dos alumnas de un grupo estudiantil.

Las declaraciones, indicó la afectada, quedó establecido en un acta. Luego de rendir sus testimonios, dijo que reunieron a los tres y “nos informaron que estamos suspendidos mientras hacen averiguaciones”.

También expresó que en algunos momentos, la víctima se quedó a solas en al menos dos ocasiones, además de que su celular desapareció.

Posteriormente, ya con su madre presente, la afectada expresó algo relacionado con los hechos, a lo que los directivos universitarios le reprocharon “que por qué no había dicho eso antes”, señalándole que “ya no podían hacer más que citarme el lunes para volver a declarar”.

En ningún momento, de acuerdo al testimonio, en ningún momento los directivos de Derecho no contactaron a ninguna instancia externa, ni de la UASLP ni de la FGE.