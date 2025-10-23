Van por otros 2 imputados que abusaron de universitaria

Después de más de 48 horas de manifestaciones de la comunidad estudiantil que exigió justicia, este miércoles por la madrugada, fue detenido Santiago N., uno de los tres presuntos violadores de una alumna de 18 años del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la UASLP, agredida la semana pasada.

Ahora la Fiscalía General del Estado (FGE), trabaja en la aprehensión de los otros dos imputados, un estudiante adolescente de la misma facultad y un joven mayor de edad externo a la institución.

Los imputados mayores de edad, podrían alcanzar una pena de ocho a 20 años de prisión y un poco más por la agravante. En el caso del adolescente, alcanzaría una pena máxima de cinco años de internamiento, según los previsto en el Artículo 14, párrafo cinco de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, la agresión se suscitó entre las 16:00 y 16:30 horas en una oficina de la Federación Universitaria Potosina (FUP) de la Facultad de Derecho, no en los baños como inicialmente se presumió en diferentes medios de información.

La alumna se encontraba conviviendo con los tres jóvenes en dicha área, quienes en determinado momento, le dieron bebidas embriagantes con la finalidad de agredirla sexualmente.

Lo anterior fue observado por otra estudiante, quien de inmediato avisó a los directivos, los cuales, trasladaron a la víctima y a los dos presuntos agresores a una oficina para tomar conocimiento de lo sucedido.

En conferencia de prensa, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), precisó que Santiago N. fue detenido ayer por la madrugada por el delito de violación específico agravado, a fin de presentarlo ante el juez de Control.

Describió que el Ministerio Público, continúa en la integración de la carpeta de investigación, a fin de detener a los otros dos implicados ya identificados, los cuales se espera aprehender a la brevedad por el mismo ilícito.

“La víctima ignoraba el nombre completo de los agresores el día que ocurrieron. De ahí a que la Fiscalía inicia la investigación, se ordenaron dictámenes médicos, psicológicos; inspecciones en donde se dio por parte de la Facultad de Derecho, acceso a las instalaciones y al lugar donde habían ocurrido los acontecimientos”, describió.

Aunque no quiso dar mayores detalles por el sigilo de la indagatoria, en ella se incluye la declaración de la alumna, cuyo testimonio coincide con el de la víctima y videograbaciones facilitadas por la Facultad de Derecho y versiones de funcionarios universitarios, las cuales estarían próximas a desahogarse.