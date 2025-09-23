Falta de agua, es por deficiencia administrativa

La zona metropolitana de San Luis Potosí enfrenta un déficit de agua en diversas colonias, situación que ha generado inconformidad entre los habitantes que reclaman un suministro más equitativo y constante. Ante ello, la diputada Nancy Jeanine García, presidenta de la Comisión del Agua del

Congreso del Estado, atribuye esta problemática principalmente a la falta de inversión en infraestructura y a deficiencias en la administración y operación del sistema de distribución.

Según la legisladora, existen “focos rojos” identificados por Interapas, la autoridad encargada del suministro, donde la cobertura es insuficiente y el servicio irregular. Estos puntos críticos evidencian que la infraestructura actual, no está preparada para atender de manera eficiente a la población de mayor densidad en la zona metropolitana, agravando la desigualdad en el acceso al recurso.

García destacó que la situación no se limita a fallas operativas, sino que también involucra limitaciones administrativas que dificultan una distribución equitativa. La combinación de estos factores mantiene a ciertas colonias con un suministro insuficiente, mientras que otras reciben agua de manera más constante.

La diputada morenista señaló la urgencia de implementar soluciones integrales, que incluyan tanto inversión en infraestructura como mejoras en la gestión operativa de Interapas, con el fin de garantizar un abastecimiento eficiente y equitativo para toda la población de la capital y sus alrededores.