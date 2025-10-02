logo pulso
Falta permiso federal para los trasplantes

La recertificación ante Cofepris del IMSS-Bienestar afecta los procedimientos en el Hospital Regional Alta Especialidad.

Por Rubén Pacheco

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Falta permiso federal para los trasplantes

Luego de las protestas de pacientes que esperan un trasplante en el Hospital Regional Alta Especialidad “Ignacio Morones Prieto”, Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, precisó que la entidad ya otorgó las autorizaciones para realizar tales procedimientos, sin embargo, todavía está pendiente el correspondiente a la federación.

La funcionaria estatal explicó que debido a la federalización del otrora Hospital Central, el IMSS-Bienestar tiene que recertificar algunos permisos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo cual se encuentra en proceso.

“Me parece que esa información se las puede dar un poco más precisa el doctor Daniel Acosta Díaz de León, representante del IMSS-Bienestar en San Luis Potosí”, complementó Gómez Ordaz.

Refirió que a nivel local el nosocomio regional ya cumplió con los requerimientos, ante la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), ahora sólo falta lo relativo a la Cofepris, tal como sucede con otros hospitales públicos y privados.

SLP

Rubén Pacheco

La recertificación ante Cofepris del IMSS-Bienestar afecta los procedimientos en el Hospital Regional Alta Especialidad.

