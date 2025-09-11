Federación no litiga contra Estado: Torres

Luego de que el gobierno federal presentó cuatro controversias constitucionales contra autoridades potosinas, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, aclaró que el litigio se centra hacia cuatro municipios y el Legislativo local, no hacia el Poder Ejecutivo.

Los recursos se promovieron por la aprobación en las leyes de ingresos de cuatro municipios que pretenden cobrar la licencia de uso de suelo de infraestructura de índole federal, como la eléctrica, la ferroviaria y la militar.

Torres Sánchez expuso que los municipios envían de manera anual sus leyes de ingresos al Congreso del Estado, instancia que analiza y aprueba las mismas para posteriormente remitirse al Periódico Oficial del Estado (POE), a fin de su publicación y entrada en vigor. Por ello, el funcionario sentenció que lo único que reprocha la Consejería Jurídica de la Federación al Estado, corresponde a la publicación del decreto por la validación de las referidas leyes de ingresos.

Dijo que tales funciones del POE, son las que se realizan con cualquier otra documentación remitida por el Poder Legislativo. “Está mal enfocada su información, el litigo no se centra al Ejecutivo, pero el tema toral tiene que ver con los municipios que menciona la nota”, remató.

