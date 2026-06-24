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Fox, "el padre de la podredumbre del PRIAN": Montiel

"Su pequeñez moral queda en evidencia cuando se atreve a criticar a los dos mejores presidentes", señaló la lideresa de Morena

Por El Universal

Junio 24, 2026 10:05 a.m.
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Ariadna Montiel / Foto: Archivo

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      La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió a los dichos del expresidente Vicente Fox Quezada sobre que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el expresidente Andrés Manuel López Obrador no han sabido gobernar el país.
      A través de sus redes sociales, Ariadna Montiel aseguró que "los insultos y descalificaciones de Vicente Fox no son más que los gritos desesperados de alguien que ha perdido sus privilegios" y califico al panista de ser "el máximo traidor del pueblo de México". "Le prometió a la gente un cambio y terminó siendo el padre de la podredumbre del PRIAN", dijo.
      "Su pequeñez moral queda en evidencia cuando se atreve a criticar a los dos mejores presidentes que ha tenido México: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Mientras que a ellos la historia los engrandece por devolverle la dignidad al país, a él lo sepulta por ser el gran traidor del pueblo", dijo Montiel.
      En una entrevista, el expresidente Vicente Fox recordó sus años de lucha para sacar al PRI del poder en el gobierno federal y las veces que coincidió con López Obrador en el reclamo de derechos políticos y transparencia en los procesos electorales.
      En la misma intervención, Fox es cuestionado sobre los gobiernos emanados de Morena y aseguró que "no saben gobernar estos cuates"; cuestionó la inteligencia del expresidente López Obrador y llamó "comunista, no científica" a la actual mandataria.
      "Que quede muy claro: la verdadera democracia en este país no empezó con él; inició en 2018, cuando el pueblo tomó las riendas para desterrar su régimen de saqueo, corrupción y privilegios. La historia ya lo juzgó. Hoy solo representa la traición a la democracia. Nosotros seguiremos defendiendo la transformación y la dignidad de México frente a los que intentaron entregar nuestra soberanía", remató Montiel en su mensaje.

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