FGE opaca certificación de policías estatales

Aunque en lo general la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una evaluación favorable, de seis conceptos en materia de transparencia evaluados en el 2025, la certificación del personal fue la categoría con menor porcentaje al registrar un 4 por ciento, reveló una investigación de Causa en Común, en colaboración con Perteneces e Impunidad Cero.

Evaluación y resultados del Índice de Transparencia

Al presentar el Índice de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Procuración de Justicia (INTRAPRO), precisó que facilitó el 67 por ciento de información solicitada, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El Informe Nacional de Transparencia, describió que entregó el 86 por ciento de datos sobre la carrera policial, 48 por ciento de profesionalización, 100 por ciento del régimen disciplinario, 67 por ciento de seguridad social, 4 por ciento en certificación y 100 por ciento autonomía.

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Oportunidades para mejorar la rendición de cuentas

Refirió que la clasificación de información clave en el eje de Certificación, relativa a los procesos de evaluación (control de confianza, competencias y desempeño), es una oportunidad para avanzar en la rendición de cuentas.

Adujo que, al transparentar tales datos, podrá demostrar su compromiso con la profesionalización y permitir un análisis más profundo de sus estándares.

De igual forma, subrayó que habría mayor claridad en los procesos de capacitación, detallando contenidos e impacto, a fin de visibilizar la inversión en el capital humano y la efectividad de las acciones formativas.

Puntualizó que el régimen disciplinario es positivo, con mecanismos accesibles y una clara protección al denunciante, respaldados por normativas propias que fortalecen la rendición de cuentas.

“La oportunidad de mejora radica en la publicación proactiva de datos sobre sanciones aplicadas, lo que incrementaría la confianza pública y consolidaría la eficacia de estos mecanismos”, concluyó el estudio.