Líderes seccionales del SNTE exigen pago de prestaciones a Gobierno

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Alfonso Cepeda Salas, el secretario de la Sección 26 Juan Carlos Bárcenas y la secretaria de la sección 52 Elizabeth Biviana Guerrero Milán, encararon al secretario general de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, para solicitar la devolución y el entero de los impuestos y derechos laborales que ha retenido a los docentes de las secciones 26 y 52, y no ha enterado la Secretaría de Hacienda desde hace años.

Después de tres reuniones en la Ciudad de México, por primera vez la gestión se realiza directamente en el Palacio de Gobierno.

Los representantes sindicales solicitaron que el Gobierno del Estado deposite las cantidades millonarias que debe por impuestos y derechos retenidos a trabajadores y que no fueron enterados a la Secretaría de Hacienda, ni a las instancias federales que los requieren.

Las negociaciones iniciaron luego de que miles de docentes protestaron en la Plaza de Armas en marzo pasado, por el reiterado incumplimiento del gobierno estatal para reponer los recursos que retuvo a los salarios tanto de maestros jubilados como de trabajadores de la educación en activo.

En la reunión compartida con el titular la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) Juan Carlos Torres Cedillo, los docentes plantearon la necesidad de que el Gobierno Estatal cubra recursos que no deberían estar en negociación, porque se trata de dinero líquido que ya fue descontado a los trabajadores.

Hasta ahora, no hay informe de acuerdos alcanzados, aunque los docentes que esperaron el fin de la reunión, advertían que no era necesario negociar lo que de facto ya les corresponde a los docentes y el gobierno no está entregando.