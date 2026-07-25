Fiscalía investiga el hallazgo de feto en Milpillas

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Ya se investiga el hallazgo de un feto en la localidad de Fracción Milpillas, a fin de establecer si existe delito qué perseguir, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Explicó la fiscal que, como parte de las indagatorias ministeriales, primero debe definirse la edad de gestación del mismo, pues de tener más de 12 semanas si se configura el delito de aborto, previsto en el Código Penal del Estado.

"Se considera delito cuando el producto es expulsado después de las 12 semanas de gestación (...) es una pena relativamente baja para la madre. Ahí sí ya no se contempla para los médicos", complementó.

En entrevista, expuso que la Policía de Investigación (PDI) y Servicios Periciales tuvieron conocimiento después que un ciudadano reportó al número de emergencia 9-1-1, la detección de restos de un feto.

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Refirió que, con este asunto, la Fiscalía contabiliza dos carpetas de investigaciones abiertas desde el año pasado, cuyo caso corresponde a la ubicación de un producto fetal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), suscitado en mayo

del 2025.

"Se está en investigación, sobre todo para dar con el paradero de quien los arrojó, y establecer si fue un aborto espontáneo, o bien, algo inducido", remató García Cázares.