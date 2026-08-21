Formaliza Fundación observaciones en defensa de audiencias

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La Fundación Perteneces AC y Artículo 19 formalizaron observaciones a la propuesta de reforma a la ley de lo que se pretende sea defensa de las audiencias, con las que pretenden evitar que las disposiciones legales sean usadas como instrumento para censurar o sancionar el periodismo crítico, informó el presidente de la primera de éstas, el abogado José Mario de la Garza Marroquín.

De hecho, este sábado concluye el periodo de consulta para establecer los lineamientos en materia de protección de derechos de audiencias, por lo que fue necesario realizar observaciones a través de la organización civil Artículo 19 y Perteneces AC, de manera que se espere que se les tome en cuenta.

Adelantó que si no se les toma en cuenta, van a preparar demandas de amparo en espera de una revisión que determine si estos ordenamientos violan Derechos Humanos.

Añadió que en caso de que la Suprema Corte de Justicia avale violaciones a la libertad de expresión si se litiga en última instancia, no descartan recurrir a tribunales internacionales.

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Llamó a la Presidencia de la República a que escuche todas las voces, sobre todo para el caso de la advertencia de los excesos en los que pudieran incurrir los lineamientos, de manera que se les tome en cuenta, se les incorpore y no constituyan un mecanismo de censura al periodismo crítico, pero al mismo tiempo que se convierte en un instrumento que sirva para fortalecer la democracia del país.

Dijo que en suma, se espera que la Presidencia de la República tome en cuenta los lineamientos señalados en la consulta como petición de parte de Artículo 19 y Perteneces AC, Que incluyan obviamente la protección las audiencias, pero que se salgan del documento, los mecanismos de censura y persecución a los medios de comunicación, con el pretexto de esa protección.

"Vamos a ver si se logra o sucede lo que ha venido pasando en la 4T, de que las consultas solo se realizan para cumplir con un formalismo y no prosperan".