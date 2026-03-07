"Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia

SAN LUIS POTOSÍ.– "Seguiremos fortaleciendo la organización del movimiento en el estado e impulsando la participación de la militancia", señaló la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, al informar —mediante comunicado— la participación de la delegación potosina en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena.

Consejo Nacional Morena VII sesión organización

De acuerdo con el documento difundido por el partido, en la reunión se abordaron temas relacionados con la organización interna rumbo al proceso político 2026-2027.

La delegación de San Luis Potosí estuvo encabezada por la propia Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, acompañada por el coordinador de los diputados federales por el estado, Francisco Castillo Morales; el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, José Roberto García Castillo; el secretario del partido, José Grimaldo, y el secretario de Organización, José Antonio Sánchez Vega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acuerdos para proceso interno y calendario

Según el comunicado, durante la sesión se aprobaron tres acuerdos principales para la organización del partido.

El primero establece el método para seleccionar las coordinaciones de defensa de la transformación, mediante cuatro etapas: convocatoria, filtro de aspirantes, levantamiento de encuestas y selección final.

El segundo acuerdo fija reglas para el desarrollo del proceso interno, entre ellas la obligación de neutralidad para dirigentes y servidores públicos, así como la prohibición de actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos, entrega de dádivas o difusión de información falsa.

El tercer acuerdo define tareas organizativas y el calendario del proceso interno, que contempla la designación de coordinaciones estatales, distritales federales, municipales y distritales locales.

De acuerdo con el calendario presentado, el proceso de selección se realizará este año con fechas clave: 22 de junio para coordinaciones estatales en 17 entidades, 3 de agosto para coordinaciones distritales federales, 21 de septiembre para coordinaciones municipales y 8 de noviembre para coordinaciones distritales locales.

Durante la sesión también participaron el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, quienes abordaron los lineamientos del proceso interno.