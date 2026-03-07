logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia

Consejo Nacional aprueba acuerdos organizativos.

Por Redacción

Marzo 07, 2026 03:53 p.m.
A
"Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia

SAN LUIS POTOSÍ.– "Seguiremos fortaleciendo la organización del movimiento en el estado e impulsando la participación de la militancia", señaló la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, al informar —mediante comunicado— la participación de la delegación potosina en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena.

Consejo Nacional Morena VII sesión organización

De acuerdo con el documento difundido por el partido, en la reunión se abordaron temas relacionados con la organización interna rumbo al proceso político 2026-2027.

La delegación de San Luis Potosí estuvo encabezada por la propia Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, acompañada por el coordinador de los diputados federales por el estado, Francisco Castillo Morales; el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, José Roberto García Castillo; el secretario del partido, José Grimaldo, y el secretario de Organización, José Antonio Sánchez Vega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Acuerdos para proceso interno y calendario

Según el comunicado, durante la sesión se aprobaron tres acuerdos principales para la organización del partido.

El primero establece el método para seleccionar las coordinaciones de defensa de la transformación, mediante cuatro etapas: convocatoria, filtro de aspirantes, levantamiento de encuestas y selección final.

El segundo acuerdo fija reglas para el desarrollo del proceso interno, entre ellas la obligación de neutralidad para dirigentes y servidores públicos, así como la prohibición de actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos, entrega de dádivas o difusión de información falsa.

El tercer acuerdo define tareas organizativas y el calendario del proceso interno, que contempla la designación de coordinaciones estatales, distritales federales, municipales y distritales locales.

De acuerdo con el calendario presentado, el proceso de selección se realizará este año con fechas clave: 22 de junio para coordinaciones estatales en 17 entidades, 3 de agosto para coordinaciones distritales federales, 21 de septiembre para coordinaciones municipales y 8 de noviembre para coordinaciones distritales locales.

Durante la sesión también participaron el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, y la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, quienes abordaron los lineamientos del proceso interno.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

"Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia
"Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia

"Fortaleceremos la organización del movimiento": Rita Ozalia

SLP

Redacción

Consejo Nacional aprueba acuerdos organizativos.

Líderes empresariales impulsan proveeduría industrial
Líderes empresariales impulsan proveeduría industrial

Líderes empresariales impulsan proveeduría industrial

SLP

Redacción

Evento Cultura Match en Museo Leonora Carrington reunió a ejecutivos y autoridades

Corrigen a la SSPC: no hay detenidos por homicidio de empresarios
Corrigen a la SSPC: no hay detenidos por homicidio de empresarios

Corrigen a la SSPC: "no hay detenidos por homicidio de empresarios"

SLP

Rubén Pacheco

"Hemos estado trabajando en la carpeta de investigación", dijo García Cázares

Exigen formalizar protección a periodistas en SLP
Exigen formalizar protección a periodistas en SLP

Exigen formalizar protección a periodistas en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

El Grupo Ciudadano de Trabajo monitorea los casos de comunicadores y defensores