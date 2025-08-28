Fotos | Libros del Cobach, caros y mal hechos

La entrega de libros en el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) generó indignación entre madres y padres de familia, luego de que los materiales presentaron errores ortográficos, fallas de edición y hasta imágenes mal colocadas, pese a que cada paquete tuvo un costo de 1,200 pesos para alumnos de tercer semestre, mientras que en primer semestre resultan todavía más caros.

Durante una junta escolar, con la asistencia de más de 40 familias, la sorpresa fue unánime: los textos que deberían acompañar el aprendizaje de sus hijos resultaron plagados de fallas que, según expresaron, no se justifican en una institución educativa.

En la portada de un libro aparece escrito "Ecosistemas: Interacciones, Energiá y Dinámica", con un acento equivocado en la palabra energía. En otro caso, la primera página invita a "los doentes, alumnos y padres de familia" a enviar comentarios, con una palabra inexistente que sustituyó a "docentes".

"Es increíble que así nos entreguen el material que nosotros mismos pagamos. No solo son errores ortográficos, son fallas de edición, gramática y hasta imágenes que tapan el texto", reprocharon los padres. La denuncia fue visibilizada por Laura Quintana Valladares, madre de un alumno de segundo año, quien relató que su hijo fue el primero en notar los errores al abrir el paquete de libros."Me dijo: ´Mamá, este libro está muy mal´, y tenía razón.