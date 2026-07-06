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Se organizan vallenses vs. el "fracking"

Jóvenes crean organización para difundir riesgos de extracción

Por Ana Paula Vázquez

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Se organizan vallenses vs. el "fracking"
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      La falta de información y de movilización ciudadana sobre el "fracking" en Ciudad Valles llevó a jóvenes a crear el colectivo "La Huasteca no se vende", una iniciativa con la que sus integrantes buscan informar a la población de esa ciudad sobre esta técnica de extracción de hidrocarburos y sumar respaldo social mediante una campaña de difusión y recolección de firmas.

      Jóvenes organizan colectivo para informar sobre fracking en Ciudad Valles

      Alondra Lizeth, ingeniera ambiental, y Hanny Michelle explicaron que decidieron organizarse después de observar que, mientras en otros municipios de la Huasteca potosina ya existían marchas, protestas y acciones comunitarias, en Valles el tema prácticamente no figuraba en la conversación pública. "¿Por qué en Valles no se está moviendo?, ¿por qué no se está hablando de esto?", fue la pregunta que, aseguraron, dio origen al movimiento.

      Impactos ambientales y sociales del fracking según colectivo local

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      Las integrantes del colectivo señalaron que una de sus prioridades es explicar a la ciudadanía en qué consiste el "fracking" y cuáles consideran que son sus posibles impactos ambientales y sociales. Durante una jornada informativa realizada en la plaza principal, sostuvieron que esta técnica de extracción representa riesgos para los acuíferos, la biodiversidad, la producción agropecuaria y la salud, por lo que insistieron en la necesidad de que la población conozca el tema antes de que cualquier proyecto avance en la región.

      Como parte de su estrategia, el colectivo abrió cuentas en redes sociales bajo el nombre "La Huasteca no se vende", donde comparte información sobre el "fracking" y una campaña de recolección de firmas para visibilizar la oposición ciudadana. Las activistas señalaron que, aunque muchas personas han escuchado del tema a través de redes sociales, aún existe desinformación sobre sus posibles implicaciones para las comunidades de la Huasteca.

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