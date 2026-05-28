"Fracking matará a la Huasteca"
Se anuncian movilizaciones en Tamazunchale, Matlapa y Huasteca Centro para el 7 de junio contra el fracking.
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"La Huasteca se va a morir si se cumple el anuncio del Gobierno Federal de aplicar el fracking para contaminar el agua subterránea con el producto de los yacimientos de petróleo", advirtió Domingo Rodríguez Martell, exdiputado federal y exalcalde de Tanlajás.
Movilizaciones contra el fracking en la Huasteca
Invitado a un conversatorio por el Grupo Atenea, el también líder indígena de origen tének informó que ya hay movilizaciones de inconformidad, tanto en Tamazunchale como en Matlapa y el 7 de junio comienzan las movilizaciones en la Huasteca Centro.
Recordó que Ébano fue el escenario de trabajo del primer pozo petrolero del país y por entonces el proyecto fue exitoso sin necesidad de fracking.
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Críticas a la soberanía energética y riesgos del fracking
Dijo que para él es insuficiente el argumento de la presidente Claudia Sheinbaum en el sentido de que lo que se busca es la soberanía energética, porque no se puede hablar de ella con el costo de la destrucción del ecosistema de la Huasteca potosina.
Dijo que buscará platicar con ella para que los escuche y que además reconsidere la propuesta, porque si bien se ha dicho que hay un "fracking sustentable", esa práctica no existe y no es verdad, porque rompen la piedra madre porque esa práctica expande sus tentáculos a 8 o 10 kilómetros hacia abajo, 10 o 15 kilómetros en forma horizontal y además de succionar el agua subterránea, el plan por sí solo implica la contaminación automática.
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