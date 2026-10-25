Sube 11% fraude en San Luis

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San Luis Potosí acumula en nueve meses del 2026 un incremento del 11 por ciento en la apertura de carpetas de investigación por el delito de fraude, en comparación con el mismo período del año pasado.

Incremento de denuncias por fraude en San Luis Potosí

Entre enero y septiembre del 2025, 2 mil 005 personas físicas y morales acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a formalizar su denuncia, enero fue el mes de mayor incidencia, con 260 querellas.

Esta concentración coincide con el incremento de las solicitudes de préstamos entre la ciudadanía por la denominada "cuesta de enero", provocada, entre otras causas, por los gastos de fin de año.

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Penalización y definición del delito de fraude

Al cotejar con el mismo lapso del 2026, la cuantía registra 2 mil 219 carpetas de investigación, según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Es decir, en nueve meses del 2026 el Ministerio Público inició 214 causas penales más, lo que equivale a un aumento del 11 por ciento.

Dicho ilícito varía en cuanto a la penalización, según el valor de lo defraudado. Por ejemplo, si el monto supera los 175 mil 965 pesos (mil 500 UMA), implica una pena de ocho a 12 años de prisión y multa de 800 a mil 200 días del valor de la unidad de medida y actualización (UMA), equivalente de 93 mil 848 a 140 mil 772 pesos, dispone el numeral 224 del Código Penal del Estado.

Comete el delito de fraude quien, engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se encuentra, se hace ilícitamente de una cosa o alcanza un lucro indebido, precisa el párrafo primero del artículo 222.