Frente frío 40 sigue afectando el clima en SLP

El frente frío número 40 continuará influyendo en el clima de San Luis Potosí durante este sábado 14 de marzo, con ambiente frío a muy fresco por la mañana, incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias puntuales en varias regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las precipitaciones podrían registrarse en la zona Centro, el Altiplano, así como en sierras y partes altas de las regiones Media y Huasteca, y en algunos casos podrían estar acompañadas de vientos y tormenta eléctrica.

La dependencia también alertó que durante el fin de semana persisten condiciones que favorecen el desarrollo de incendios forestales y urbanos, por lo que pidió a la población evitar quemas y extremar precauciones.

Además, autoridades estatales mantienen monitoreo ante el posible ingreso de un nuevo frente frío el lunes, sistema que podría ocasionar descenso de temperatura, rachas de viento fuertes y tormentas matutinas principalmente en la Huasteca.

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Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y recordó que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911.