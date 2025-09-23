logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fuga de agua causa socavón y cae pipa

Desperfecto en la vialidad de la colonia Villa Alborada pone en peligro a los habitantes.

Por Flor Martínez

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Fuga de agua causa socavón y cae pipa

Pese a que desde hace varias semanas vecinos de la colonia Villa Alborada denunciaron un reblandecimiento del pavimento en la calle Circuito Boreal, derivado de una fuga de agua potable, el problema no fue atendido oportunamente y terminó generando un socavón en el que una pipa de agua cayó la noche del sábado.

Ante esta situación, los habitantes exigieron al organismo operador atender de inmediato el desperfecto, ya que temen que la humedad ocasionada por el desperdicio de miles de litros termine por dañar sus viviendas o la vialidad.

Debido al peso de la unidad, la parte que se encontraba afectada se fracturó, generando un agujero en el pavimento, el cual no ha sido atendido por el Interapas y pone en riesgo toda la calle.

Nohemí Moreno, vecina afectada, lamentó que mientras el líquido se desperdicia a causa de la fuga, en la misma zona persistan problemas de desabasto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Por un lado, las viviendas no cuentan con agua a través de la red, y por otro, el agua que debería llegar a nuestras tomas, se está perdiendo”, señaló.

Otro habitante reprochó que, aunque cada usuario paga puntualmente su recibo, el organismo operador no logra arreglar las fugas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pozos se une a estrategia vs. violencia de género
Pozos se une a estrategia vs. violencia de género

Pozos se une a estrategia vs. violencia de género

SLP

Leonel Mora

Reconoce alcalde logros de Gallardo
Reconoce alcalde logros de Gallardo

Reconoce alcalde logros de Gallardo

SLP

Rolando Morales

Asegura Arreola M. que autodestapes no fracturan a Morena
Asegura Arreola M. que autodestapes no fracturan a Morena

Asegura Arreola M. que autodestapes no fracturan a Morena

SLP

Samuel Moreno

Lo justifica como ejercicio natural de relevos dentro del partido guinda

“Desaparece” oposición en el Congreso del Estado
“Desaparece” oposición en el Congreso del Estado

“Desaparece” oposición en el Congreso del Estado

SLP

Samuel Moreno