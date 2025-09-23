Fuga de agua causa socavón y cae pipa

Pese a que desde hace varias semanas vecinos de la colonia Villa Alborada denunciaron un reblandecimiento del pavimento en la calle Circuito Boreal, derivado de una fuga de agua potable, el problema no fue atendido oportunamente y terminó generando un socavón en el que una pipa de agua cayó la noche del sábado.

Ante esta situación, los habitantes exigieron al organismo operador atender de inmediato el desperfecto, ya que temen que la humedad ocasionada por el desperdicio de miles de litros termine por dañar sus viviendas o la vialidad.

Debido al peso de la unidad, la parte que se encontraba afectada se fracturó, generando un agujero en el pavimento, el cual no ha sido atendido por el Interapas y pone en riesgo toda la calle.

Nohemí Moreno, vecina afectada, lamentó que mientras el líquido se desperdicia a causa de la fuga, en la misma zona persistan problemas de desabasto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Por un lado, las viviendas no cuentan con agua a través de la red, y por otro, el agua que debería llegar a nuestras tomas, se está perdiendo”, señaló.

Otro habitante reprochó que, aunque cada usuario paga puntualmente su recibo, el organismo operador no logra arreglar las fugas.