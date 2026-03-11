Galindo acude a reunión de seguridad con Sheinbaum

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, participó en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum para presentar la estrategia nacional de seguridad denominada Territorios de Paz.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Nacional, donde alrededor de 60 alcaldes de ciudades consideradas prioritarias fueron convocados para conocer y coordinar acciones con el Gobierno Federal.

En la reunión también participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, así como titulares de distintas dependencias federales. Entre ellos estuvieron el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Durante el encuentro, la presidenta presentó los ejes del programa Territorios de Paz, que busca impulsar acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno para atender las causas sociales de la violencia y fortalecer las estrategias de prevención en municipios con mayores retos en materia de seguridad.

El alcalde potosino reiteró la disposición del Ayuntamiento de la capital para mantener la coordinación con la Federación y otros municipios, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad y avanzar en la construcción de entornos de paz para la población.