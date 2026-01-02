Galindo destaca alta afluencia en arranque del predial 2026

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos informó que el inicio del cobro del predial 2026 registró una alta participación ciudadana, que atribuyó a los descuentos del 15% en general y del 50% para adultos mayores y personas con discapacidad.

En un comunicado, señaló que, desde los primeros días de enero, se ha observado afluencia constante en las cajas recaudadoras, principalmente en la Unidad Administrativa Municipal, así como en módulos distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Entre los sitios con mayor concurrencia mencionó Avenida Ferrocarril, Zenón Fernández, Plaza del Valle, Palacio Municipal, Panteón El Saucito, además de los mercados República y Revolución.

También reportó participación en Plaza El Dorado, Plaza Sendero, Plaza San Luis, la Comandancia Horizontes y las delegaciones La Pila y Bocas.

Galindo Ceballos indicó que se mantienen opciones para facilitar el pago, como bancos, cajas populares y el pago en línea, para evitar traslados y agilizar el trámite.