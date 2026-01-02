Brinda el municipio pago bancarizado del predial

La alcaldía capitalina inició el cobro bancarizado del impuesto predial 2026, con siete instituciones bancarias y espacios financieros que ahorran filas en las oficinas gubernamentales.

La alcaldía pactó con Bancomer BBVA, Banamex, Banorte, BanBajío, Scotiabank, Banregio y La Caja Popular Real del Potosí, para la recepción de los pagos con 15 por ciento de descuento en el primer mes del año.

Además hay descuento de 50 por ciento en el impuesto para adultos mayores, personas con discapacidad y de pueblos originarios.

Además, envío cajas móviles al centro comercial El Dorado, la Plaza Sendero y la Plaza San Luis Carso.

La recaudación incluye oficinas en la Unidad Administrativa Municipal, la avenida Hernán Cortés en la Colonia de Los Reyes, las oficinas de Zenón Fernández y Mariano Jiménez, la Plaza Del Valle, el Palacio Municipal, las oficinas del cementerio municipal El Saucito, el Centro Unión, Parquímetros, Mercado República, Mercado Revolución, Ventanilla Única del segundo piso de la Unidad Administrativa Municipal, la Comandancia Horizontes en el anillo periférico poniente, la Delegación de La Pila y la Delegación de Bocas.