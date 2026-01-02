Elaborarán reglamento para ordenar venta de pirotecnia

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Cabildo capitalino se encuentra trabajando en la elaboración de un reglamento municipal que permita ordenar la venta de pirotecnia y reducir el uso de artefactos que generan detonaciones, una práctica que cada año genera afectaciones a distintos sectores de la población.

Explicó que el tema se aborda desde una lógica de concientización social, al señalar que el impacto del ruido no sólo afecta a las mascotas, sino también a personas con enfermedades o condiciones de salud que se ven agravadas por las detonaciones constantes.

Galindo Ceballos detalló que, si bien el municipio tiene facultades limitadas principalmente en el control de la venta, el trabajo que se realiza desde el Cabildo busca establecer reglas claras dentro del ámbito municipal, mientras que la producción, distribución y autorización de la pirotecnia continúan bajo competencia de instancias estatales y federales.

Indicó que entre las alternativas que se analizan se encuentra el impulso a la pirotecnia de luz como sustituto de la pirotecnia ruidosa, al considerar que mantiene el atractivo visual sin generar los mismos niveles de afectación sonora.

Finalmente, el alcalde señaló que la regulación en proceso forma parte de un esfuerzo por atender una problemática recurrente en temporadas festivas, sin recurrir únicamente a medidas punitivas, sino apostando a la construcción de acuerdos y a una mayor responsabilidad social.