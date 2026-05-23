logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo arranca construcción de Unidad Deportiva

El gobernador impulsa el deporte en Zaragoza, con un espacio moderno y equipado

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Gallardo arranca construcción de Unidad Deportiva
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, arrancó la construcción de la nueva Unidad Deportiva en Villa de Zaragoza, una obra histórica que brindará sin límites espacios dignos, modernos y seguros para el desarrollo deportivo y social de la comunidad.

      En medio de un ambiente de alegría, convivencia y entusiasmo de niñas, niños, jóvenes y familias, el gobernador de Ricardo Gallardo comentó que este magno proyecto contempla canchas profesionales de futbol con pasto sintético, acceso principal, aparatos de ejercicio, zona de juegos infantiles, alumbrado y baños, beneficiando a 15 mil usuarios, así como a jóvenes para que puedan fortalecer su talento y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.

          Durante el evento, Ricardo Gallardo reafirmó su compromiso de seguir impulsando, en este cambio que se vive y se siente, obras que transformen la calidad de vida de las familias potosinas, asegurando que el deporte representa una herramienta fundamental para fomentar la sana convivencia, fortalecer el tejido social y mantener a las juventudes alejadas de conductas de riesgo.

      Finalmente, el gobernador del estado recordó que su administración también avanza en la rehabilitación del camino hacia la Carretera 70, una obra estratégica que mejora la movilidad de estudiantes, trabajadores, transportistas y habitantes de diversas comunidades aledañas, permitiendo una mejor conexión regional e impulsando el desarrollo económico y comercial del municipio. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alistan cambios para licencias comerciales en la capital
        Alistan cambios para licencias comerciales en la capital

        Alistan cambios para licencias comerciales en la capital

        SLP

        Redacción

        Reformas al Reglamento de Actividades Comerciales

        Interapas descarta falla en drenaje de Morales
        Interapas descarta falla en drenaje de Morales

        Interapas descarta falla en drenaje de Morales

        SLP

        Redacción

        El organismo señaló que el reporte en la calle Arsénico se debe a una descarga domiciliaria en mal estado

        Caen cinco con inhibidores y droga
        Caen cinco con inhibidores y droga

        Caen cinco con inhibidores y droga

        SLP

        Redacción

        La Guardia Civil Estatal reportó aseguramientos en Villa de Arriaga y Ahualulco

        Llevan feria de seguridad a Soledad
        Llevan feria de seguridad a Soledad

        Llevan feria de seguridad a Soledad

        SLP

        Redacción

        La GCE ofreció orientación preventiva y atención ciudadana a más de 550 participantes