Gallardo arranca construcción de Unidad Deportiva
El gobernador impulsa el deporte en Zaragoza, con un espacio moderno y equipado
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Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, arrancó la construcción de la nueva Unidad Deportiva en Villa de Zaragoza, una obra histórica que brindará sin límites espacios dignos, modernos y seguros para el desarrollo deportivo y social de la comunidad.
En medio de un ambiente de alegría, convivencia y entusiasmo de niñas, niños, jóvenes y familias, el gobernador de Ricardo Gallardo comentó que este magno proyecto contempla canchas profesionales de futbol con pasto sintético, acceso principal, aparatos de ejercicio, zona de juegos infantiles, alumbrado y baños, beneficiando a 15 mil usuarios, así como a jóvenes para que puedan fortalecer su talento y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional.
Durante el evento, Ricardo Gallardo reafirmó su compromiso de seguir impulsando, en este cambio que se vive y se siente, obras que transformen la calidad de vida de las familias potosinas, asegurando que el deporte representa una herramienta fundamental para fomentar la sana convivencia, fortalecer el tejido social y mantener a las juventudes alejadas de conductas de riesgo.
Finalmente, el gobernador del estado recordó que su administración también avanza en la rehabilitación del camino hacia la Carretera 70, una obra estratégica que mejora la movilidad de estudiantes, trabajadores, transportistas y habitantes de diversas comunidades aledañas, permitiendo una mejor conexión regional e impulsando el desarrollo económico y comercial del municipio.
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