Gallardo inaugura la Fenapo 2026, la más grande de México

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, inauguró la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, que del 7 al 30 de agosto ofrecerá 24 días de fiesta, espectáculos, gastronomía, deporte y entretenimiento para todas las edades, para esta edición se prevé una asistencia superior a los 9 millones de visitantes y una derrama económica de más de 6 mil 500 millones de pesos, consolidando a la Fenapo como uno de los eventos de mayor proyección turística y económica del país.

Durante la ceremonia inaugural, acompañado por la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, cuyo estado participa como invitado de honor, Ricardo Gallardo destacó que la Feria mantiene una amplia oferta gratuita para las familias, con acceso general, estacionamiento, 100 juegos mecánicos infantiles y familiares, así como todos los conciertos del Teatro del Pueblo.

"Queremos que las familias vengan, disfruten y vivan una feria de gran calidad, hecha para la gente bonita de San Luis Potosí y para quienes nos visitan de México y de la Unión Americana", expresó.

La cartelera inició con Gloria Trevi en el Teatro del Pueblo y Remmy Valenzuela en el renovado Palenque, al que se sumarán figuras como Katy Perry, Mötley Crüe y Los Tigres del Norte. La programación incluye además circo gratuito con funciones familiares y de terror, experiencias de Peppa Pig y Transformers, Voladores de Papantla, restaurantes, centros nocturnos, pabellones comerciales y una extensa muestra gastronómica, artesanal y productiva de las cuatro regiones del Estado.

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Por su parte, Libia Dennise García destacó la coordinación que mantienen Guanajuato y San Luis Potosí para conservar condiciones de seguridad en la zona limítrofe y favorecer el intercambio turístico, económico y cultural entre ambas entidades.