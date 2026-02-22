logo pulso
Gallardo reporta saldo blanco en SLP tras violencia por muerte del "Mencho"

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, San Luis Potosí mantiene seguridad y saldo blanco.

Por Rubén Pacheco

Febrero 22, 2026 01:48 p.m.
A
Gallardo reporta saldo blanco en SLP tras violencia por muerte del "Mencho"

Luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el estadillo de hechos violentos en diferentes entidades del país, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, precisó que hasta el momento, San Luis Potosí reporta saldo blanco.

Mediante redes sociales, el mandatario potosino informó que todos los accesos a al estado se encuentran protegidos y con filtros permanentes, 

"Reportamos saldo blanco en el estado. Seguimos trabajando para tu seguridad. #PotosíSinLímites #RGoficial", posteó el gobernador en su perfil oficial de Facebook.

Previamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy que instaló filtros de seguridad en las fronteras con los estados de Jalisco y Guanajuato, entidades donde se ha recrudecido la violencia por parte de dicha organización delictiva.

