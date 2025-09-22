Gallardo rindió su 4o Informe en la Arena Potosí

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona presentó su cuarto informe de resultados en la Arena Potosí, con un mensaje centrado en la unidad y en la continuidad de su proyecto de gobierno.

De acuerdo con cifras oficiales, en cuatro años la administración estatal ha destinado más de 24 mil millones de pesos en infraestructura, ha otorgado apoyos sociales a más de un millón de hogares, y reporta que 340 mil personas salieron de la pobreza. También se destacó una inversión acumulada de 63 mil millones de pesos en distintos rubros, así como la creación de nuevas escuelas y universidades.

En materia de seguridad, Gallardo aseguró que San Luis Potosí se ubica entre los estados más seguros del país, aunque no detalló indicadores específicos.

El evento reunió a alrededor de 20 mil asistentes, entre ellos funcionarios estatales, presidentes municipales y gobernadores invitados como Samuel García (Nuevo León) y Manolo Jiménez (Coahuila), además de figuras públicas como el cantante Julión Álvarez, el exboxeador Julio César Chávez y la comunicadora Rocío Sánchez Azuara.

Gallardo reiteró que su administración busca "consolidar sin límites a San Luis Potosí", y sostuvo que la ciudadanía "quiere más obras y más crecimiento", lo que –según dijo– solo puede garantizar su proyecto político.