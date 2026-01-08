Gallardo y Galindo acuerdan obras viales conjuntas

En una reunión privada, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, acordaron establecer una agenda conjunta para el desarrollo de proyectos de infraestructura mayor en San Luis Potosí, principalmente en vialidades estratégicas que presentan rezagos históricos.

Aunque los detalles del acuerdo no han sido oficializados, el presidente municipal confirmó que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento trabajarán de manera coordinada en obras de gran escala, siguiendo los procesos técnicos y administrativos necesarios para su ejecución, con el objetivo de atender problemas estructurales de movilidad.

Galindo Ceballos señaló que este miércoles fue un día relevante para la ciudad y agradeció la disposición del Ejecutivo estatal para impulsar proyectos que permitan el crecimiento de la capital.

Adelantó que en los próximos días se dará a conocer de manera conjunta la primera obra mayor que se realizará bajo este esquema de colaboración.

De manera extraoficial se sabe que los gobiernos planean una intervención para crear un paso inferior al nivel con su respectiva solución pluvial en el cruce del bulevar Antonio Rocha Cordero y la Avenida de las Torres.

Otro proyecto sería un paso inferior a desnivel en El Saucito.

Le sigue en las ideas, un puente vehicular de cruce del Anillo Periférico Poniente y la avenida principal de acceso al fraccionamiento Villa Magna.

Otro plan generaría la conexión definitiva de la Vía Alterna con el Eje 140 de la Zona Industrial, con posibilidades de que a futuro se convierta en una idea de conexión intermunicipal con todo el desarrollo de parques industriales.