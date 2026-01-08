Mantiene SL alta incidencia de violencia contra mujeres

La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, afirmó que durante diciembre, no se registró un incremento en los casos de violencia familiar en San Luis Potosí; sin embargo, las cifras federales acumuladas en 2025, muestran que la entidad mantiene una alta incidencia de agresiones físicas contra mujeres.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre se contabilizaron mil 845 casos de lesiones dolosas contra mujeres en el estado. Esta cifra equivale a una tasa de 122.9 agresiones por cada 100 mil mujeres, casi 30 puntos por encima del promedio nacional.

Las autoridades estatales reconocen que muchas de estas agresiones se presentan en el ámbito familiar. García Cázares señaló que este delito se mantiene entre los que generan mayor número de carpetas de investigación y que las principales víctimas son mujeres y menores de edad, aunque sostuvo que en el último mes del año no se observó un repunte significativo.

En contraste, los delitos de mayor impacto letal contra mujeres se mantienen por debajo de la media nacional. Durante los primeros once meses del año se reportaron ocho feminicidios y 21 homicidios dolosos de mujeres en la entidad.

