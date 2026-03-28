logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Fotogalería

AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ganaderos deberán capacitarse ante la plaga del barrenador

Se recomienda regular el ingreso de ganado desde la frontera sur para prevenir enfermedades transmitidas por insectos.

Por Samuel Moreno

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Ganaderos deberán capacitarse ante la plaga del barrenador

Ante la amenaza de contagios de enfermedades transmitidas por insectos en el ganado, la

Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) hace un llamado a intensificar la vigilancia y la capacitación entre productores y asociaciones ganaderas.

UASLP alerta sobre riesgos y medidas preventivas

Heriberto Méndez, director de la facultad, explicó que aunque la incidencia de estos insectos ha disminuido temporalmente durante la temporada invernal, con la llegada de la primavera se espera un aumento en sus poblaciones, lo que acorta los ciclos de reproducción y eleva el riesgo de afectaciones tanto al ganado como a los humanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El daño se centra principalmente en el ganado, pero también hay que tener cuidado con la salud humana", indicó Méndez, quien enfatizó la necesidad de continuar con campañas de prevención, monitoreo constante y capacitación del personal encargado de los animales.

Recomendaciones para evitar la propagación

El académico advirtió que, de no atenderse adecuadamente, la situación podría escalar como ha sucedido en el sur del país. Sin embargo, aseguró que San Luis Potosí aún tiene oportunidad de implementar medidas preventivas efectivas para

contener la propagación de estas enfermedades.

Entre las acciones recomendadas, Méndez destacó la importancia de regular el ingreso de ganado desde la frontera sur de México, asegurando que cumpla con verificaciones sanitarias estrictas antes de su traslado a la entidad. "Las campañas fitosanitarias deben definir qué ganado puede entrar y bajo qué condiciones para evitar problemas mayores", subrayó.

Finalmente, el director de la facultad reiteró que la coordinación entre autoridades, productores y asociaciones será clave para mantener la salud del ganado y prevenir contagios humanos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Torneo de robótica en SLP
    Torneo de robótica en SLP

    Torneo de robótica en SLP

    SLP

    Redacción

    Copocyt organiza competencia en la UPSLP

    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival
    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

    Policía capitalina activa operativo por Semana Santa y festival

    SLP

    Redacción

    Habrá cierres por festival y Semana Santa

    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027
    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

    Segura insiste: no excluir a Ruth de encuestas rumbo a 2027

    SLP

    Redacción

    Pide que todos los perfiles participen

    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo
    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo

    Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo

    SLP

    Redacción

    Desazolve busca evitar encharcamientos