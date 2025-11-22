logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

GCE, la corporación con más quejas ante CEDH

En municipios persisten las condiciones inadecuadas en separos y también hay denuncias por abuso de autoridad

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 22, 2025 11:49 a.m.
A
GCE, la corporación con más quejas ante CEDH

Edgardo Gasca Moreno, titular de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), advirtió que municipios de la Huasteca Potosina presentan condiciones inadecuadas en sus separos preventivos y mantienen un alto número de quejas contra corporaciones policíacas por abuso de autoridad. Según explicó, estas deficiencias afectan directamente la seguridad y los derechos de las personas detenidas temporalmente por faltas administrativas.

"Se han emitido otras recomendaciones, pero estamos aquí hablando de infraestructura en cuanto a separos preventivos donde se emitió la recomendación 003/2025 y que se hace referencia precisamente a la falta de mantenimiento, a la falta de la infraestructura adecuada para poder reparar a personas detenidas por alguna sanción administrativa", explicó.

Entre los municipios señalados destacan Tancanhuitz y Matlapa, donde los separos preventivos están en malas condiciones y carecen de espacios diferenciados para hombres y mujeres, lo que obliga a utilizar oficinas temporales de la Dirección de Seguridad Pública. Gasca Moreno precisó que estas observaciones forman parte de un programa permanente de supervisión de la Tercera Visitaduria de la CEDH, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abarca a los 59 municipios del estado.

LEA TAMBIÉN

"No hace bien su trabajo la GCE"

Es un hecho que la Guardia Civil Estatal está más preocupada porque volteen a ver al gobernador que por cuidar a la ciudadanía, y las pruebas se encuentran en el hartazgo de quienes pidieron el cese a...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además de las carencias en infraestructura, la CEDH registra un elevado número de quejas contra corporaciones policíacas y autoridades municipales, siendo la Guardia Civil Estatal, la institución con mayor número de denuncias. Los motivos principales son abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, aunque también se reportan irregularidades en dependencias educativas y otras áreas municipales.

Un caso reciente en el municipio de Matlapa involucró a un funcionario que amenazó con "levantar" a un ciudadano, lo que derivó en una queja de oficio y la intervención directa de la presidencia municipal para garantizar medidas precautorias.

Gasca Moreno señaló que la Comisión mantiene vigilancia constante para atender cualquier señalamiento que pueda requerir investigación o nuevas recomendaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

GCE, la corporación con más quejas ante CEDH
GCE, la corporación con más quejas ante CEDH

GCE, la corporación con más quejas ante CEDH

SLP

Ana Paula Vázquez

En municipios persisten las condiciones inadecuadas en separos y también hay denuncias por abuso de autoridad

Reclaman en carrera atlética mejores condiciones para internas
Reclaman en carrera atlética mejores condiciones para internas

Reclaman en carrera atlética mejores condiciones para internas

SLP

Ana Paula Vázquez

Las manifestantes recorrieron la ruta con consignas relacionadas con la falta de condiciones dignas

Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí
Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí

Una masa de aire polar traerá heladas y lluvias nocturnas a San Luis Potosí

SLP

Redacción

Protección Civil advierte descenso marcado de temperatura por el ingreso del frente frío 16

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales