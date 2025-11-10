logo pulso
"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

“No hace bien su trabajo la GCE”

Por Martín Rodríguez

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Es un hecho que la Guardia Civil Estatal está más preocupada porque volteen a ver al gobernador que por cuidar a la ciudadanía, y las pruebas se encuentran en el hartazgo de quienes pidieron el cese a la extorsión de estos policías y bloquearon una carretera, pero también porque en aras de invadir las facultades municipales, hay comentarios de estudiantes en el sentido de que esa corporación ronda la Zona Universitaria y los alrededores, y se la pasa extorsionando automovilistas, advirtió José Alberto Meade Mendizábal, presidente de la organización civil Potosinos con Valor.

Señala que los agentes abusan de su autoridad en vez de haber hecho un trabajo como el que habría evitado el asesinato del estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para arrebatarle su carro. “Lo matan por robarle algo y no se vale, es tremendo que la policía esté más preocupada porque volteen a ver al gobernador que por cuidar a la ciudadanía y algunos hasta extorsionando”.

Recordó que precisamente por la dinámica de extorsión, recientemente se dio una protesta en el municipio de Villa de Reyes, que exhibió la corrupción de aquellos policías, y aunque aplacaron el movimiento de Villa de Reyes, eso no quiere decir que no suceda. 

Explicó que como ciudadanos y como universitarios se debe empezar a exigir a los gobiernos. “Nos hemos rendido ante nuestros gobernantes y se nos olvida que son nuestros servidores, y no nuestros reyes o patrones”.

Exigió que los cuerpos policiales hagan su trabajo, pero que también el gobierno asuma su responsabilidad y no se le vaya el tiempo culpando a los anteriores, porque finalmente los que están vigentes son ellos, y así debe suceder en el entendido de que es el gobernador quien designa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

 y por lo tanto el gobernador tiene que rendir cuentas de la materia de seguridad. 

“Si no pueden porque no eligieron a la gente adecuada en esos cargos, entonces que se quiten para que otros cumplan con las funciones”.

