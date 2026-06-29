Gestiona Estado ante Federación pendientes del Hospital Central

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El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mantiene gestiones ante la Federación para atender pendientes administrativos relacionados con la operación del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", luego de que en 2024 su administración y operación fueran transferidas al modelo IMSS-Bienestar.

De acuerdo con información disponible en la página oficial de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la dependencia estatal concretó en 2024 la entrega administrativa y operativa del nosocomio al Órgano Público Descentralizado IMSS-Bienestar, como parte del proceso de federalización del sistema de salud.

A partir de esa transición, el Gobierno estatal ha continuado participando como instancia de enlace en las gestiones ante autoridades federales, principalmente para el seguimiento de temas administrativos derivados del cambio de modelo.

En paralelo, ante las inconformidades y demandas expresadas por personal del Hospital Central, los Servicios de Salud, informaron que han mantenido comunicación constante con instancias del Gobierno Federal, mediante reuniones de trabajo y la entrega de documentación para la gestión de posibles soluciones a las solicitudes laborales.

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La dependencia estatal reiteró que las gestiones continuarán ante las instancias correspondientes, con el objetivo de avanzar en la autorización de recursos federales que permitan atender la problemática planteada por trabajadores del nosocomio, en el marco de la transición operativa hacia IMSS-Bienestar.