Gestiona la IP local apoyos para la entidad
Líderes se entrevistan con diputados de la Comisión de Hacienda
Los integrantes de la Alianza Empresarial Potosina se reunieron con diputados federales de diversos partidos para gestionar, entre otras cosas, la ampliación de la carretera 57 a 6 carriles, la modernización de la Zona Industrial e incentivos fiscales para la inversión.
Pidieron también la deducibilidad en los consumos de la industria restaurantera debido al alza en los costos laborales, también poder deducir prestaciones para los trabajadores y la designación de San Luis Potosí como polo prioritario de desarrollo económico en el Plan México.
En conferencia de prensa explicaron que durante la reunión que se desarrolló en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en el contexto de la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, participaron diputados de Morena, incluido el presidente de la comisión de Hacienda, Antonio Altamirano y del Partido Verde, el secretario Ernesto Núñez Aguilar. También participaron los diputados Gerardo Villarreal Solís y Ricardo Astudillo Suárez.
Por parte de la Alianza Empresarial, participaron Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante como coordinador y también presidente de la Coparmex; Imelda Elizalde de Canacintra; Rodrigo Sánchez, presidente de IPAC; Leopoldo Stevens Pérez por la CMIC y Daniel Escobedo Uribe presidente de Aderiac.
