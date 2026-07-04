logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

NUEVOS RETOS EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno desconoce pretensiones por uso de explosivos de Pemex

Hasta el momento, el Gobierno no tiene conocimiento de tales pretensiones de la paraestatal: JGTS

Por Rubén Pacheco

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Gobierno desconoce pretensiones por uso de explosivos de Pemex
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante la posible solicitud de autorización de Pemex para el uso de explosivos por parte de Sedena en el municipio de San Antonio, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, informó sostendrá comunicación con el edil huasteco, a fin de conocer la veracidad de un documento que circula en redes sociales.

      Confirmó que, hasta el momento, el Gobierno del Estado no tiene conocimiento de tales pretensiones de la empresa paraestatal, por lo cual, será importante conocer a detalle si la federación tiene la intención de intervenir la zona Huasteca.

      Subrayó que ese tipo de solicitudes deben pasar por la administración local, por ende, el estado se mantendrá al tanto a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      "La postura es eso: preservar nuestra flora y fauna de la Huasteca Potosina", sentenció el funcionario estatal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reiteró que la administración estatal irá de la mano de quienes busquen preservar los recursos naturales, sobre todo, que no existan acciones como el fracking o de cualquier tipo en detrimento de los ríos, la fauna y la flora.

      Torres Sánchez remarcó que, tal como lo sostuvo en la comparecencia de cuarto año de gobierno ante el Poder Legislativo, no se permitirá la aplicación de dicha técnica para la obtención de gas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas
        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas

        Héctor Serrano deja comisión para periodistas tras críticas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Solicitó a la Jucopo que su lugar sea ocupado por un diputado o diputada de otra corriente política

        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT
        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT

        Ley de Transporte no prohíbe propaganda partidista: SCT

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Ley Electoral únicamente limita los anuncios durante el proceso electoral, dijo Martínez Acosta

        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas
        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas

        SCJN lanza nuevo ultimátum a Congreso por informe de consultas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El máximo tribunal le dio un plazo de 20 días hábiles para demostrar avances

        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca
        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca

        Desconoce Gobierno planes de Pemex en la Huasteca

        SLP

        Rubén Pacheco

        Torres Sánchez señaló que pedirá información sobre supuestos planes de uso de explosivos en municipios