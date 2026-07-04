Gobierno desconoce pretensiones por uso de explosivos de Pemex

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Ante la posible solicitud de autorización de Pemex para el uso de explosivos por parte de Sedena en el municipio de San Antonio, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, informó sostendrá comunicación con el edil huasteco, a fin de conocer la veracidad de un documento que circula en redes sociales.

Confirmó que, hasta el momento, el Gobierno del Estado no tiene conocimiento de tales pretensiones de la empresa paraestatal, por lo cual, será importante conocer a detalle si la federación tiene la intención de intervenir la zona Huasteca.

Subrayó que ese tipo de solicitudes deben pasar por la administración local, por ende, el estado se mantendrá al tanto a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

"La postura es eso: preservar nuestra flora y fauna de la Huasteca Potosina", sentenció el funcionario estatal.

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Reiteró que la administración estatal irá de la mano de quienes busquen preservar los recursos naturales, sobre todo, que no existan acciones como el fracking o de cualquier tipo en detrimento de los ríos, la fauna y la flora.

Torres Sánchez remarcó que, tal como lo sostuvo en la comparecencia de cuarto año de gobierno ante el Poder Legislativo, no se permitirá la aplicación de dicha técnica para la obtención de gas.