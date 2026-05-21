Gobierno estatal reduce homicidios en San Luis Potosí

Como parte de las acciones impulsadas por el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la paz y tranquilidad de las familias potosinas, San Luis Potosí mantiene una tendencia positiva en materia de seguridad, de acuerdo con el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, donde la entidad mejoró su calificación general al ubicarse en 2.906, reflejando una evolución favorable derivada de la Estrategia Integral de Seguridad.

La evaluación histórica muestra una disminución constante en los indicadores generales, al pasar de una calificación de 3.303 en 2020 a 2.906 en la medición más reciente. Asimismo, el impacto económico de la violencia se redujo de 99.4 mil millones de pesos en 2021 a 68.5 mil millones en 2025, lo que representa menores afectaciones para las familias potosinas.

Respecto a los indicadores relacionados con delitos vinculados a la delincuencia organizada, particularmente el narcomenudeo, el incremento en los registros oficiales responde al fortalecimiento de la actividad operativa, el aumento de detenciones y las acciones implementadas para desarticular puntos de distribución de sustancias ilícitas.

La Estrategia Integral de Seguridad impulsada por el Gobierno del Estado fortaleció la detección e investigación de delitos de alto impacto, permitiendo que durante el primer cuatrimestre de 2026 San Luis Potosí registrara una reducción del 80.8% en homicidios dolosos, colocándose en el primer lugar nacional en disminución de este delito. El cambio que se vive y se siente también se refleja en indicadores por debajo de la media nacional, ya que el indicador de homicidio se ubicó en 1.448 frente al promedio nacional de 2.118, mientras que el de delitos cometidos con armas de fuego alcanzó 1.826, por debajo de la media de 2.459.

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