Gobierno incumple con entrega de dinero a escuelas

El incumplimiento del Gobierno Estatal en la entrega de recursos educativos según la Auditoría de la ASF.

Por Rubén Pacheco

Octubre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Gobierno incumple con entrega de dinero a escuelas

Al igual que en 2023, cuando no se erogaron 223 millones de pesos a nueve instancias formadoras o de educación media superior y superior, durante 2024, el Gobierno del Estado, no cumplió con la entrega de 219 millones 458 mil pesos a igual número de instituciones educativas y casi las mismas instancias.

Así lo revela la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-24000-19-1667-2025, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre la Transferencia de Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.

La Secretaría de Finanzas (Sefin), encabezada por Ariana García Vidal, dejó de pagar: 40 millones 284.4 pesos a la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UT); 6 millones 496.4 pesos a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM); 24 millones 992.8 pesos a la UISLP; y 90 millones 837mil pesos a la UASLP.

Así como 5 millones 731.3 pesos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte), 15 millones 853 mil pesos al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (Icat) y 15 millones 563.6 al Telebachillerato Comunitario.

Aunque el estado desahogó dos observaciones detectadas por la ASF, la Contraloría General del Estado, inició procedimiento bajo el expediente número CGE/DIAEP/EIA-084/2025 para determinar posibles responsabilidades de tipo administrativo.

