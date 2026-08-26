Gobiernos de la Capital y federal suman fuerzas por la paz y seguridad

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos y Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pusieron en marcha la construcción del Centro Comunitario México Imparable en la Delegación

La Pila.

El centro es parte de la suma de esfuerzos entre el Gobierno de la Capital y el Gobierno de México para fortalecer la construcción de la paz y atender las causas de la violencia.

El Presidente Municipal recordó que hace unos meses la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, seleccionó a 61 municipios del país para participar en esta estrategia, por lo que desde que recibió la invitación el Gobierno de la Capital decidió participar de lleno y trabajar en conjunto para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad en México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Galindo Ceballos señaló que este es un gran día para San Luis Capital, al concretarse el inicio de un proyecto que tendrá un impacto directo en niñas, niños y jóvenes de La Pila, justo en el Día de San Luis Rey de Francia. Destacó que el Centro Comunitario contará con espacios para basquetbol, voleibol, box, fútbol, teatro, danza, coro y ajedrez, además de servicio médico y atención psicológica.

Asimismo, agradeció al Cabildo capitalino por autorizar la donación del terreno donde se construirá el inmueble y resaltó que el nuevo espacio también contribuirá al nombramiento de San Luis Potosí como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO, al promover el aprendizaje a lo largo de la vida mediante distintas actividades.

En el arranque estuvieron Miguel Torruco Garza, Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; Rita Ozalia Rodríguez, presidenta estatal de Morena; César Eli Cervantes, director del Centro SICT en San Luis Potosí; integrantes del gabinete municipal, así como estudiantes y habitantes de La Pila.