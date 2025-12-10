Gráfico | Frente 19 trae neblina y más frío a SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó que el frente frío 19 provocará bancos de niebla por la mañana, además de un nuevo descenso térmico en varias regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 24°C en la zona Centro y 28°C en la Huasteca. Las mínimas bajarán hasta 7°C en la zona Centro y 6°C en el Altiplano, por lo que la autoridad pidió extremar precauciones.

Protección Civil reiteró que ante el descenso de temperatura es clave abrigarse por capas, revisar que calentadores y estufas cuenten con ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores para prevenir daños.

En materia de salud, la dependencia recomendó mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C, y poner especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de evitar cambios bruscos de temperatura.

