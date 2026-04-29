logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Fotogalería

FELIZ POR SUS PRÓXIMOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gráfico | Se mantiene onda de calor en SLP; lluvias, sólo posibilidad

Hasta 42 grados en la Huasteca; advierten riesgo de incendios y chubascos aislados

Por Redacción

Abril 29, 2026 07:40 a.m.
A
Gráfico | Se mantiene onda de calor en SLP; lluvias, sólo posibilidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la onda de calor se mantiene en San Luis Potosí, impulsada por un sistema de alta presión que seguirá generando temperaturas elevadas en todo el estado.

Aunque existe posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde, estas se prevén aisladas y de baja probabilidad, por lo que el ambiente caluroso dominará la mayor parte del día.

La Zona Huasteca será la más intensa, con hasta 42 grados y mínima de 23. En la Zona Media, se esperan 40 grados y mínima de 21.

En la Zona Centro, la máxima será de 35 grados con mínima de 16, mientras que en el Altiplano se prevén 36 grados y mínima de 17.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Protección Civil advirtió que estas condiciones mantienen alto el riesgo de incendios forestales y urbanos, por lo que se recomienda evitar quemas y extremar precauciones.

Las autoridades llaman a hidratarse, evitar el sol en horas pico y no confiarse ante posibles lluvias, ya que el calor seguirá siendo el factor predominante.

LEA TAMBIÉN

Entérate | ¿Cómo reconocer y prevenir el golpe de calor?

Se recomienda especial cuidado con menores y adultos mayores

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tráfico fluye en SLP; solo carga en la 57
Tráfico fluye en SLP; solo carga en la 57

Tráfico fluye en SLP; solo carga en la 57

SLP

Redacción

Centro y norte sin complicaciones; piden conducir con precaución

Broma a Gallardo se vuelve viral; suma un millón de vistas
Broma a Gallardo se vuelve viral; suma un millón de vistas

Broma a Gallardo se vuelve viral; suma un millón de vistas

SLP

Redacción

Chilin y Pikin ironizan fuera del escenario; el gobernador pasa de la incomodidad a la risa

Cactus, sin agua desde el sábado
Cactus, sin agua desde el sábado

Cactus, sin agua desde el sábado

SLP

Redacción

Vecinos pagan pipas y reclaman silencio de Interapas y el Ayuntamiento

Gráfico | Se mantiene onda de calor en SLP; lluvias, sólo posibilidad
Gráfico | Se mantiene onda de calor en SLP; lluvias, sólo posibilidad

Gráfico | Se mantiene onda de calor en SLP; lluvias, sólo posibilidad

SLP

Redacción

Hasta 42 grados en la Huasteca; advierten riesgo de incendios y chubascos aislados