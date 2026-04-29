Gráfico | Se mantiene onda de calor en SLP; lluvias, sólo posibilidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la onda de calor se mantiene en San Luis Potosí, impulsada por un sistema de alta presión que seguirá generando temperaturas elevadas en todo el estado.

Aunque existe posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde, estas se prevén aisladas y de baja probabilidad, por lo que el ambiente caluroso dominará la mayor parte del día.

La Zona Huasteca será la más intensa, con hasta 42 grados y mínima de 23. En la Zona Media, se esperan 40 grados y mínima de 21.

En la Zona Centro, la máxima será de 35 grados con mínima de 16, mientras que en el Altiplano se prevén 36 grados y mínima de 17.

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Protección Civil advirtió que estas condiciones mantienen alto el riesgo de incendios forestales y urbanos, por lo que se recomienda evitar quemas y extremar precauciones.

Las autoridades llaman a hidratarse, evitar el sol en horas pico y no confiarse ante posibles lluvias, ya que el calor seguirá siendo el factor predominante.