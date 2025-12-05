Gratuidad sí, pero gradual: UASLP

La abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, aclaró que la institución no se opone a que la gratuidad de la educación superior sea una realidad, sino que considera que dicha condición se debe dar en forma gradual tal como indica el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Educación Superior vigente en México.

Subrayó la necesidad de crear un fondo que haga viable dicha gratuidad y lamentó que, en el caso del amparo concedido a una estudiante de posgrado en el 2023 en contra del cobro de cuotas de inscripción, la Corte no haya analizado la materia de fondo.

De entrada, Navarro Sánchez precisó que la Universidad solicitó la revisión del amparo concedido a la estudiante en el 2023 precisamente para tomar en cuenta el carácter constitucional de que la gratuidad está sujeta a su condición de darse de manera gradual y de acuerdo con las posibilidades presupuestales de la Universidad.

La abogada resaltó que la UASLP ha insistido en la necesidad de crear un fondo que permita garantizar el derecho de acceso a la gratuidad de la educación superior, pues de otro modo, dicha gratuidad podría resultar inviable.

Señaló que la Universidad solicitó la revisión del amparo de 2023 buscado su revocación, pero que la Corte no analizó la constitucionalidad del artículo Tercero Transitorio que define que la gratuidad debe ser gradual y sujeta a presupuesto. El área jurídica se mantiene en el estudio de qué otras estrategias jurídicas se pudieran implementar en este caso.