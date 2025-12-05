logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se suman 268 nuevos agentes a la GCE

La Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana ha formado a 1,250 agentes

Por Rubén Pacheco

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Se suman 268 nuevos agentes a la GCE

 En cuatro años de la administración estatal, se dio de baja a más de 800 oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE), sin embargo, con la incorporación este jueves de 268 cadetes de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, la institución formadora de policías acumula más de mil 250 elementos egresados.

Con la participación de funcionarios del gabinete de seguridad y los tres Poderes del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó la ceremonia protocolaria para dar por concluido el curso formador de los futuros elementos policiacos de la GCE.

La cuarta generación de guardias civiles la  integran 268 nuevos elementos, 150 hombres y 118 mujeres.

Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, informó que con la integración de los nuevos policías estatales deberá mejorar la percepción de seguridad y disminuir la incidencia delictiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Precisó que la mayoría de los oficiales realizarán funciones operativas, principalmente en la zona metropolitana, es decir, la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

A su vez, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, dijo que los policías fueron cesados por realizar malas prácticas en sus labores de seguridad, por ejemplo, pedir dinero a la ciudadanía, es decir, cometer cohecho.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Depuración municipal fue en P.C.: Galindo C.
Depuración municipal fue en P.C.: Galindo C.

Depuración municipal fue en P.C.: Galindo C.

SLP

Samuel Moreno

Señala rector que acatará el estatuto
Señala rector que acatará el estatuto

Señala rector que acatará el estatuto

SLP

Leonel Mora

Docentes entregaron a la rectoría, escrito que avala la decisión del CT, sobre elección

Se suman 268 nuevos agentes a la GCE
Se suman 268 nuevos agentes a la GCE

Se suman 268 nuevos agentes a la GCE

SLP

Rubén Pacheco

La Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana ha formado a 1,250 agentes

Apoyarán operatividad de servicios en Pozos
Apoyarán operatividad de servicios en Pozos

Apoyarán operatividad de servicios en Pozos

SLP

Samuel Moreno