Se suman 268 nuevos agentes a la GCE

En cuatro años de la administración estatal, se dio de baja a más de 800 oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE), sin embargo, con la incorporación este jueves de 268 cadetes de la Academia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, la institución formadora de policías acumula más de mil 250 elementos egresados.

Con la participación de funcionarios del gabinete de seguridad y los tres Poderes del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó la ceremonia protocolaria para dar por concluido el curso formador de los futuros elementos policiacos de la GCE.

La cuarta generación de guardias civiles la integran 268 nuevos elementos, 150 hombres y 118 mujeres.

Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la SSPC, informó que con la integración de los nuevos policías estatales deberá mejorar la percepción de seguridad y disminuir la incidencia delictiva.

Precisó que la mayoría de los oficiales realizarán funciones operativas, principalmente en la zona metropolitana, es decir, la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

A su vez, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, dijo que los policías fueron cesados por realizar malas prácticas en sus labores de seguridad, por ejemplo, pedir dinero a la ciudadanía, es decir, cometer cohecho.