Guajardo Barrera rechaza cualquier alianza partidista

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Según el diputado local Rubén Guajardo Barrera, el partido político en el que milita, Acción Nacional, está listo para ir sin alianzas a la elección de 2027.

Dijo que el blanquiazul, no quiere saber nada del partido de Sara Rocha Medina.

En medio del proceso interno para definir la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a las elecciones municipales en San Luis Potosí, el diputado local del quinto distrito, Rubén Guajardo Barrera, dijo que respalda la postura de la dirigencia nacional, de competir sin alianzas, al considerar que el partido, tiene la capacidad de ganar por sí solo la capital potosina.

Aseguró que la línea marcada por el presidente nacional del partido, Jorge Romero, es clara al descartar coaliciones con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Somos México o cualquier otra fuerza política.

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Además de existir una decisión política, una eventual alianza con la recién formada organización, no sería jurídicamente viable ya que así lo dictamina la Ley Electoral, por lo que invitó a quienes sostienen lo contrario a revisar la legislación electoral.

Aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional ha reiterado en diversas ocasiones que el PAN competirá sin coaliciones en este proceso electoral, por eso afirmó que, a diferencia de otros posicionamientos expresados al interior del partido, él coincide plenamente con la estrategia nacional y considera que su partido debe apostar por fortalecer su propia estructura política.

Recordó que los resultados obtenidos por diversas alianzas en procesos electorales recientes demuestran que ese modelo no ha generado los resultados esperados en distintas entidades del país, incluido el territorio potosino.