Guardia Civil Estatal detiene a 276 personas en febrero
Los operativos incluyeron el aseguramiento de drogas, armas y objetos usados para delitos.
Del 21 al 27 de febrero, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 276 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía General de la República.
En el mismo periodo, se localizaron y recuperaron 27 vehículos y nueve motocicletas con reporte de robo.
Como parte de los operativos, se aseguraron 17 kilos con 191 gramos de marihuana, 507 dosis de metanfetamina ("cristal") y 23 dosis de cocaína, así como cinco radios de comunicación.
Además, se decomisaron siete armas largas, cuatro armas cortas, 23 cargadores, 506 cartuchos útiles, tres armas prohibidas y 196 objetos conocidos como "ponchallantas".
