¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Guardia Civil Estatal detiene a 276 personas en febrero

Los operativos incluyeron el aseguramiento de drogas, armas y objetos usados para delitos.

Por Redacción

Marzo 01, 2026 01:02 p.m.
A
Guardia Civil Estatal detiene a 276 personas en febrero

Del 21 al 27 de febrero, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 276 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía General de la República.

En el mismo periodo, se localizaron y recuperaron 27 vehículos y nueve motocicletas con reporte de robo.

Como parte de los operativos, se aseguraron 17 kilos con 191 gramos de marihuana, 507 dosis de metanfetamina ("cristal") y 23 dosis de cocaína, así como cinco radios de comunicación.

Además, se decomisaron siete armas largas, cuatro armas cortas, 23 cargadores, 506 cartuchos útiles, tres armas prohibidas y 196 objetos conocidos como "ponchallantas".

