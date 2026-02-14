Habría riesgos geológicos en desnivel de Saucito: UASLP

El proyecto del paso a desnivel en la calle Fray Diego de la Magdalena, frente al Santuario del Señor de Burgos, en El Saucito, enfrenta observaciones técnicas por posibles riesgos geológicos detectados en la zona, de acuerdo con un informe presentado por el Grupo Universitario del Agua (GUA) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) ante vecinos del sector.

En una reunión con habitantes del norte de la ciudad, integrantes del GUA, entre ellos su coordinadora, Alma Gabriela Palestino Escobedo, y el director del Instituto de Geología, Rubén Alfonso López Doncel, expusieron que el área donde se plantea la obra presenta condiciones del subsuelo que requieren estudios detallados antes de iniciar trabajos de gran escala.

Según el análisis técnico, en ese punto existe evidencia de la traza de una falla secundaria asociada a la falla del Aeropuerto, identificada en el Atlas de Riesgo Municipal. A ello se suman señales de deformación en distintas viviendas y en el propio templo, compatibles con esfuerzos compresivos y asentamientos diferenciales del terreno.

El estudio también advierte que el subsuelo está compuesto principalmente por limos arcillosos con presencia de agua en capas inferiores. Esta combinación, señalan los especialistas, podría aumentar la inestabilidad ante excavaciones profundas y vibraciones generadas por maquinaria pesada.

Además, recuerdan que en esta parte del valle existen antecedentes de hundimientos y procesos históricos de deformación, lo que desde su perspectiva obliga a una revisión geotécnica exhaustiva antes de ejecutar el proyecto.

Palestino Escobedo aclaró que la postura del grupo académico no es frenar el desarrollo urbano, sino insistir en que las decisiones se tomen con base en estudios técnicos sólidos y transparentes. Enfatizó que, en un contexto de estrés hídrico y fragilidad hidrogeológica, cualquier intervención debe considerar tanto la seguridad de la población como la protección del patrimonio histórico.

López Doncel explicó que el documento fue elaborado en un lenguaje accesible para que pueda ser comprendido por la ciudadanía y contribuir a una discusión informada.

El informe fue entregado a representantes vecinales y al párroco Marco Antonio Luna Aguilar como elemento técnico para la deliberación pública, en un momento en que el debate sobre infraestructura, conservación patrimonial y seguridad ambiental ha cobrado relevancia en la ciudad.