Hasta 2026, ampliación del Aeropuerto de Tamuín: Cepeda
El tema será planteado a su similar federal
La ampliación del Aeropuerto de Tamuín para convertirlo en una terminal internacional podría iniciar a principios de 2026, informó la secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Cepeda Echavarría. El tema será planteado a su similar federal.
"Una de las peticiones que le vamos a decir, aunque ya lo hizo la presidenta de la República en tiempo y forma y de la misma manera el gobernador del Estado, el sueño tan anhelado de los huastecos, que tentativamente a principios de año, inicia el proyecto del Aeropuerto Internacional de Tamuín", declaró Cepeda.
La funcionaria estatal adelantó que, además del aeropuerto, se pedirá a la federación mayor conectividad aérea, con rutas adicionales hacia la Ciudad de México y Monterrey, así como la apertura de más vuelos internacionales.
Reconoció que, aunque existe interés en concretar vuelos hacia Europa, por ahora -dijo- la prioridad son las rutas nacionales y la conexión con Estados Unidos, debido a la demanda planteada por agencias de viajes y el sector hotelero.
