logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

ALDO DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hasta 2026, ampliación del Aeropuerto de Tamuín: Cepeda

El tema será planteado a su similar federal

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 26, 2025 01:15 p.m.
A
Hasta 2026, ampliación del Aeropuerto de Tamuín: Cepeda

La ampliación del Aeropuerto de Tamuín para convertirlo en una terminal internacional podría iniciar a principios de 2026, informó la secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Cepeda Echavarría. El tema será planteado a su similar federal. 

"Una de las peticiones que le vamos a decir, aunque ya lo hizo la presidenta de la República en tiempo y forma y de la misma manera el gobernador del Estado, el sueño tan anhelado de los huastecos, que tentativamente a principios de año, inicia el proyecto del Aeropuerto Internacional de Tamuín", declaró Cepeda

La funcionaria estatal adelantó que, además del aeropuerto, se pedirá a la federación mayor conectividad aérea, con rutas adicionales hacia la Ciudad de México y Monterrey, así como la apertura de más vuelos internacionales.

Reconoció que, aunque existe interés en concretar vuelos hacia Europa, por ahora -dijo- la prioridad son las rutas nacionales y la conexión con Estados Unidos, debido a la demanda planteada por agencias de viajes y el sector hotelero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hasta 2026, ampliación del Aeropuerto de Tamuín: Cepeda
Hasta 2026, ampliación del Aeropuerto de Tamuín: Cepeda

Hasta 2026, ampliación del Aeropuerto de Tamuín: Cepeda

SLP

Ana Paula Vázquez

El tema será planteado a su similar federal

Dichos de Gallardo legitiman violencias contra comunidad LGBT+
Dichos de Gallardo legitiman violencias contra comunidad LGBT+

"Dichos de Gallardo legitiman violencias contra comunidad LGBT+"

SLP

Ana Paula Vázquez

Colectivos y activistas insisten en una disculpa pública del gobernador y acciones de la CEDH

Congreso, en vías de cumplir sentencia del caso Xavier Nava
Congreso, en vías de cumplir sentencia del caso Xavier Nava

"Congreso, en vías de cumplir sentencia del caso Xavier Nava"

SLP

Samuel Moreno

Badillo Moreno admitió que resulta materialmente inviable cumplir en el plazo otorgado

Uniforme no será obligatorio en escuelas municipales: Joel Ramírez
Uniforme no será obligatorio en escuelas municipales: Joel Ramírez

Uniforme no será obligatorio en escuelas municipales: Joel Ramírez

SLP

Rolando Morales

"Si los padres libremente deciden adoptarlo se hará en las condiciones que más alcance tengan", señaló