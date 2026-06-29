Hasta 8 mil potosinos radicados en EUA regresarían en vacaciones

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Entre cinco mil y ocho mil potosinos radicados en Estados Unidos, podrían regresar a San Luis Potosí durante los próximos periodos vacacionales, una afluencia que representaría una importante movilidad de visitantes hacia distintos municipios del estado, principalmente para el reencuentro familiar y la participación en actividades de temporada.

El titular del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), Luis Enrique Hernández, informó que una parte importante de los connacionales planea viajar acompañada de sus familias, aprovechando los periodos de descanso, así como diversos eventos que se celebrarán tanto en México como en territorio estadounidense.

Indicó que algunos migrantes también han comenzado a organizar sus visitas considerando acontecimientos como la Copa del Mundo de Futbol y el proceso electoral en Estados Unidos, factores que, dijo, han influido en la planeación de sus traslados sin modificar, hasta ahora, su intención de visitar San Luis Potosí.

En cuanto al panorama migratorio, aseguró que no existen reportes de impedimentos para que los potosinos ingresen temporalmente al estado, pese a las políticas implementadas por el gobierno estadounidense.

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Explicó que los operativos realizados por las autoridades de ese país corresponden a acciones ordinarias de vigilancia dirigidas principalmente a personas relacionadas con actividades ilícitas.

El funcionario añadió que el Gobierno del Estado mantiene coordinación con autoridades estadounidenses para brindar acompañamiento a la comunidad migrante y anunció que ya se prepara la edición número 18 de la Feria de Pasaportes Americanos, mediante la cual se facilitarán diversos trámites a los connacionales.