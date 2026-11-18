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El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dará a conocer hasta febrero de 2027 a sus candidatos para las elecciones locales en San Luis Potosí, luego de realizar encuestas durante enero en las cuatro regiones del estado, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Tras el arranque formal del proceso electoral local el pasado 15 de noviembre, el mandatario señaló que su partido ya recibió la notificación sobre los tiempos previstos para la selección de sus aspirantes, por lo que esperará el desarrollo de este procedimiento antes de presentar a quienes buscarán competir por los distintos cargos públicos.

Indicó que el PVEM podría ser una de las últimas fuerzas políticas en definir sus candidaturas, debido a que pretende realizar una selección cuidadosa de los perfiles y no tiene intención de adelantar los tiempos.

Añadió que, para este proceso, el partido buscará desarrollar sus propias encuestas sin depender de las definiciones de género que realicen otras fuerzas políticas o coaliciones.

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Gallardo Cardona sostuvo que la intención es que las candidaturas sean determinadas mediante la participación ciudadana y aseguró que los perfiles serán elegidos por la gente. Según lo expuesto, las encuestas se realizarán en las cuatro regiones de San Luis Potosí durante enero, mientras que los resultados permitirán definir a los aspirantes en febrero.

El gobernador también señaló que algunos de los interesados en participar deberán tener preparados sus certificados y documentación para cumplir con los requisitos de registro y estar en condiciones de competir por una candidatura.

El inicio del proceso electoral local ordinario 2026-2027 ocurrió el domingo 15 de noviembre, con la instalación formal de los trabajos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027.